Morto Bruno Arena del duo Fichi d' India

ROMA (ITALPRESS) – E' Morto all'età di 65 anni Bruno Arena, comico del duo Fichi d'India con Max Cavallari. La notizia è stata data dal figlio Gianluca su Instagram: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papè…lasci un vuoto immenso". Nato a Milano il 12 gennaio 1957, nel 1988 conosce Max Cavallari con cui forma i Fichi d'India. Nel 1994 il duo comico approda su Italia 1, all'interno della trasmissione tv "Yogurt", ma la carriera dei due prende il via definitivamente su Canale 5 grazie alla partecipazione al programma "La sai l'ultima?". I Fichi d'India appaiono poi nelle prime edizioni di Zelig, trasmesso da Italia 1, e intorno al 2007 in Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013.

