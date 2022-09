Morto Bruno Arena dei Fichi d’India | mondo dello spettacolo in lutto Dalla malattia all’ictus in diretta | chi era il comico

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - lacittanews : Il mondo dello spettacolo è in lutto dopo aver appreso che Bruno Arena dei Fichi d’India è morto. L’attore comico a… - sarettapecetta : Raga è morto pure Bruno Arena….?? -

AGI - Èieri sera a Firenze, all'età di 82 anni,Bolchi, ex centrocampista di Inter e Torino e da allenatore capace di conseguire quattro promozioni in Serie A con il 'Bari dei miracoli' nel 1985 ...Arena dei Fichi d'India, noto comico e cabarettista, èoggi: a darne la notizia è stato il figlio Gianluca. Aveva 65 anni. Il figlio sui social ha annunciato la morte con un post: "Non ero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...