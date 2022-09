Morto Bruno Arena dei Fichi d’India | le cause della morte del comico

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, 28 settembre 2022, è, popolaredei, in coppia con Max Cavallari. L’attore era malato da tempo. La sua malattia infatti lo aveva portato a ritirarsi da qualche anno dalle scene e lo aveva costretto alla sedia a rotello, togliendogli di fatto la possibilità di parlare. L’affetto del pubblico e del suo amico Max però non lo hanno mai abbandonato. Quali sono state dunque ledeldi Zelig? Come ricorderete, nel 2013, il 17 gennaio, quando aveva 56 anni, era stato colpito da un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig. UN brutto colpo che ha causato un’emorragia celebrale. Operato d’urgenza al San Raffaele di Milano,...