Morgan: ‘Basta con spauracchio fascista! Meloni ha interpretato bisogni della gente” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Ho chiamato la Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito”. E’ quanto racconta Marco Castoldi in arte Morgan all’Adnkronos, sui risultati delle elezioni politiche 2022 che hanno visto una vittoria netta di Fdi, il partito guidato da Giorgia Meloni. ”La Meloni – dice il cantautore – ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. E’ una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo”. E a chi dice che con la vittoria ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Ho chiamato laper farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Sgarbi come ministroCultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito”. E’ quanto racconta Marco Castoldi in arteall’Adnkronos, sui risultati delle elezioni politiche 2022 che hanno visto una vittoria netta di Fdi, il partito guidato da Giorgia. ”La– dice il cantautore – ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla. E’ una donna che ha il sensosocietà ed è interessata aidelle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo”. E a chi dice che con la vittoria ...

bluerating_com : RT @bluerating_com: Unicredit, a Piazza Affari non basta il rialzo di JP Morgan - AndreaColagiac1 : RT @CGzibordi: per la politica economica chiede a Draghi ('bravissimo' ha detto) e si fa dire i nomi di gente della finanza come Siniscalco… - CGzibordi : RT @CGzibordi: per la politica economica chiede a Draghi ('bravissimo' ha detto) e si fa dire i nomi di gente della finanza come Siniscalco… - mefisto57693772 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni per la politica economica chiede a Draghi ('bravissimo' ha detto) e si fa dire i no… - Erosenn67299186 : RT @CGzibordi: per la politica economica chiede a Draghi ('bravissimo' ha detto) e si fa dire i nomi di gente della finanza come Siniscalco… -

California: prese di mira 11 aziende crypto come schemi Ponzi ... e il CEO di JP Morgan esprime le sue affermazioni avverse al mondo crypto seppur operando nel ... Analizzando i lavori dietro le HYIP, infatti, basta un sito web, due o tre influencer del settore (... Gwyneth Paltrow compie 50 anni: festeggiamola con cinque film d'autore in streaming ...che si dipana come una maestosa discesa nell'inferno di Kevin Spacey da parte di Brad Pitt e Morgan ... Basta Film epocale, nomination all'Oscar per la sceneggiatura originale. Ne avrebbe meritate molte ... Corriere ... e il CEO di JPesprime le sue affermazioni avverse al mondo crypto seppur operando nel ... Analizzando i lavori dietro le HYIP, infatti,un sito web, due o tre influencer del settore (......che si dipana come una maestosa discesa nell'inferno di Kevin Spacey da parte di Brad Pitt e...Film epocale, nomination all'Oscar per la sceneggiatura originale. Ne avrebbe meritate molte ... Bologna, Morgan supporter dell’amico Sgarbi: «Votatelo»