(Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo Roberto, i problemi del Pd potranno essere risolticambiando ildel soggetto politico. Lo ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica, sostenendo che la nuova formazione ...

Tutto questo, secondo, per disarcionare le correnti interne 'che sono il vero problema'. 'La sconfitta a Roma è parte di una sconfitta generale che ci mette per l'ennesima volta di fronte a ......Tra le fila del centrodestra sono tanti i cittadini della città eterna che hannoun posto ... i collegi uninominali, hanno premiato a Roma Paolo Ciani (Demos) e Roberto. Il romano ... Morassut (Pd) ha trovato il problema: “Cambiamo nome e chiamiamoci solo Democratici…” Roberto Morassut: "La sconfitta a Roma è parte di una sconfitta generale che ci mette per l'ennesima volta di fronte a un dato fondamentale. Dobbiamo cambiare totalmente la natura del Pd" ...