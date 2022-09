Monica Cirinnà bocciata dalle urne: «Vado a raccogliere le olive nella mia fattoria» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Trovarsi all’improvviso fuori dal Parlamento non è facile. E di “vittime”, in questa tornata elettorale, ce ne sono state parecchie. Ma un nome spicca sugli altri ed è quello di Monica Cirinnà. Da sempre divide il popolo social, una gran fetta di navigatori la bersaglia da un bel po’ di anni. Ora tutti si chiedono che cosa farà, visto che è stata sconfitta e di voti non ne ha racimolati a sufficienza. Monica Cirinnà e la vendemmia Lei lo svela in un’intervista a ”Repubblica”. La domanda è d’obbligo. «Lei ha perso la sfida all’uninominale a Roma ed è fuori dal Senato dove era da nove anni. Cosa farà?». Monica Cirinnà risponde che ha sempre vissuto del suo lavoro. «Ho finito la vendemmia», aggiunge. «E tra poco a Capalbio in fattoria si raccoglieranno le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Trovarsi all’improvviso fuori dal Parlamento non è facile. E di “vittime”, in questa tornata elettorale, ce ne sono state parecchie. Ma un nome spicca sugli altri ed è quello di. Da sempre divide il popolo social, una gran fetta di navigatori la bersaglia da un bel po’ di anni. Ora tutti si chiedono che cosa farà, visto che è stata sconfitta e di voti non ne ha racimolati a sufficienza.e la vendemmia Lei lo svela in un’intervista a ”Repubblica”. La domanda è d’obbligo. «Lei ha perso la sfida all’uninominale a Roma ed è fuori dal Senato dove era da nove anni. Cosa farà?».risponde che ha sempre vissuto del suo lavoro. «Ho finito la vendemmia», aggiunge. «E tra poco a Capalbio insi raccoglieranno le ...

