Mondiali, clamoroso in Nazionale: il CT si dimetterà? (Di mercoledì 28 settembre 2022) A poche settimane dall’inizio dei Mondiali in Qatar potrebbe arrivare una clamorosa indiscrezione che coinvolge il CT. Manca davvero pochissimo all’inizio della prossima rassegna iridata. I Mondiali, per la prima volta nella storia, si svolgeranno in Qatar in inverno. Un’edizione, in mezzo ai campionati nazionali, che sta già impattando e non poco il lavoro dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) A poche settimane dall’inizio deiin Qatar potrebbe arrivare una clamorosa indiscrezione che coinvolge il CT. Manca davvero pochissimo all’inizio della prossima rassegna iridata. I, per la prima volta nella storia, si svolgeranno in Qatar in inverno. Un’edizione, in mezzo ai campionati nazionali, che sta già impattando e non poco il lavoro dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - robertobaldav : RT @cmdottcom: Clamoroso #ValentinoRossi: 'Sarei disposto a cedere i miei 9 titoli mondiali vinti pur non vedere il Milan vincere la Second… - Pietrodisa2010 : RT @cmdottcom: Clamoroso #ValentinoRossi: 'Sarei disposto a cedere i miei 9 titoli mondiali vinti pur non vedere il Milan vincere la Second… - mr_kubra : RT @cmdottcom: Clamoroso #ValentinoRossi: 'Sarei disposto a cedere i miei 9 titoli mondiali vinti pur non vedere il Milan vincere la Second… - rita6255 : RT @cmdottcom: Clamoroso #ValentinoRossi: 'Sarei disposto a cedere i miei 9 titoli mondiali vinti pur non vedere il Milan vincere la Second… -