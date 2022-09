(Di mercoledì 28 settembre 2022) LIDO ADRIANO – Si terrà dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022 presso il Grand Hotel Azzurra in località Lido Adriano (RA) il prestigiosoed i suoi collaterali. Con la pandemia ridotta ripartono almeno in parte gli eventi mondani. Ora essendo riaperta, la possibilità di muoversi e di vivere in modo quasi normale, torna l’evento suddetto. Quest’anno una novità importante è che ilapre alle varie etnie, diverse bellezze che si armonizzano e si esaltano reciprocamente. Ciascuna affascinante nelle sue caratteristiche. Avremo quindi non solo l’aspetto centrale che è ilfra bellissime e bellissimi, ma anche aspetti collaterali davvero graditi e significativi. Già ilprincipale, non verteva solo ed esclusivamente sulla ...

Lopinionista : Miss e Mister Europa XXIII edizione: le finali del concorso - Mister_Corleone : @Miss_Patriciah Pato Ghaii ???????? - LiguriaNotizie : Miss e Mister Europa XXIII edizione - BettelliMaria : #noisullerive Per adesso sono molto impegnato con Miss Italia ma in futuro chissa' potrei fare anche Mister Italia.… - Sevenpress : Miss e Mister Europa XXIII edizione -

RavennaToday

Si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano il concorso:Europa. Il concorso principale sarà accompagnato da vari contest collaterali, quindi attenzione non solo ed esclusivamente alla bellezza, ma anche ad altri aspetti. Spazio al 'Concorso ...Sabato 8 ottobre ore 21:30 Serata danzante con l'orchestra 'I Summer' ore 24 Elezione diRiccio. Domenica 9 ottobre Dal primo pomeriggio cottura e vendita caldarroste e intrattenimento ... Sulla costa ravennate si tiene la finale di Miss e Mister Europa Il concorso non prende in considerazione solo la bellezza, ma anche altri aspetti come disabilità, integrazione e parità di genere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...