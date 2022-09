Ministero dell’Interno: Concorso per 14 Atleti Riconosciuti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Ministero dell’Interno ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 14 Atleti Riconosciuti di interesse nazionale e paraolimpico dal Comitato Italiano Paraolimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli Agenti Tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di Agente Tecnico. Bando di Concorso 1. E' indetto un Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato «Sezione paraolimpica Fiamme oro», di quattordici Atleti Riconosciuti di interesse nazionale e paraolimpico dal Comitato italiano paraolimpico (di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilha indetto un Bando diper la ricerca di 14di interesse nazionale e paraolimpico dal Comitato Italiano Paraolimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli Agenti Tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di Agente Tecnico. Bando di1. E' indetto unpubblico, per titoli, per il reclutamento nei gruppi sportivi della Polizia di Stato «Sezione paraolimpica Fiamme oro», di quattordicidi interesse nazionale e paraolimpico dal Comitato italiano paraolimpico (di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ...

