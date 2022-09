Ministero della salute: “Attenzione ai wurstel”. Casi di listeriosi registrati in diverse regioni italiane (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Resta alta l'Attenzione a seguito dell'aumento di Casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane, dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria". Lo spiega il Ministero della salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Resta alta l'a seguito dell'aumento diclinici dialimentarein, dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria". Lo spiega ilL'articolo proviene da Firenze Post.

