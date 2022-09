Minaccia nucleare, bando urgente di Mosca per l’acquisto di ioduro di potassio (Di mercoledì 28 settembre 2022) A una settimana dalla mobilitazione annunciata da Vladimir Putin, le tensioni per un possibile conflitto nucleare non accennano a diminuire. In Russia, la stampa ha diffuso la notizia dell’acquisto urgente da parte del governo di un grande quantitativo di ioduro di potassio. L’ordine, da evadere in soli quattro giorni, ha un valore di quasi 5 milioni di rubli (pari a 90mila euro o 86mila dollari). Già negli scorsi anni Mosca aveva emesso bandi per l’acquisto del prodotto, che può essere utilizzato per realizzare farmaci in grado di proteggere le persone da alcuni degli effetti nocivi delle radiazioni. Tuttavia le somme riportate erano state sempre inferiori. Secondo la testata economica Kommersant, già a dicembre 2020 e a marzo 2021 erano stati messi a gara ordini ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) A una settimana dalla mobilitazione annunciata da Vladimir Putin, le tensioni per un possibile conflittonon accennano a diminuire. In Russia, la stampa ha diffuso la notizia delda parte del governo di un grande quantitativo didi. L’ordine, da evadere in soli quattro giorni, ha un valore di quasi 5 milioni di rubli (pari a 90mila euro o 86mila dollari). Già negli scorsi anniaveva emesso bandi perdel prodotto, che può essere utilizzato per realizzare farmaci in grado di proteggere le persone da alcuni degli effetti nocivi delle radiazioni. Tuttavia le somme riportate erano state sempre inferiori. Secondo la testata economica Kommersant, già a dicembre 2020 e a marzo 2021 erano stati messi a gara ordini ...

