Milik, la Juventus lavora per riscattare in anticipo il cartellino (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per Arkadiusz Milik la Juventus potrebbe subito esercitare il proprio diritto di riscatto con il Marsiglia. Il polacco sembra aver convinto la dirigenza L’impatto di Arkadiusz Milik con la maglia e l’ambiente bianconero è di quelli rari ed irripetibili. Il giocatore è già apprezzatissimo dai tifosi, con un avvio di stagione per lui assurdo. 6 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per Arkadiuszlapotrebbe subito esercitare il proprio diritto di riscatto con il Marsiglia. Il polacco sembra aver convinto la dirigenza L’impatto di Arkadiuszcon la maglia e l’ambiente bianconero è di quelli rari ed irripetibili. Il giocatore è già apprezzatissimo dai tifosi, con un avvio di stagione per lui assurdo. 6 L'articolo

forumJuventus : TS: 'La Juventus già pronta a riscattare Milik. Il polacco ha stupito allenatore e compagni fin da subito'?… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: “Ho detto ad #Allegri che per la #Juventus sarei disposto a fare anche il difensore.” Arkadiusz #Milik???? - JuventusUn : “Ho detto ad #Allegri che per la #Juventus sarei disposto a fare anche il difensore.” Arkadiusz #Milik???? - NewsletterLeggo : Milik Juve: mossa a sorpresa del club. Novità sul suo futuro Le news del giorno di Juventus… - cn1926it : Un anno «aggratis» a spese del #Napoli, mai una parola buona per l’azzurro: ecco chi è #Milik -