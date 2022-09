Milano | ventenne tenta il suicidio | si lancia sui binari della metropolitana Salvata dal guidatore e da una dipendente dell’Atm

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è gettata suiper togliersi la vita, ma l’autista e unale hanno salvato la vita. È quanto successo a, dove una ragazza di 20 anni ha cercato di suicidarsi all’arrivo di un treno nella stazione di Gorla, sulla linea rossa. Fondamentale la prontezza con cui hanno reagito i due dipendenti dell’azienda dei trasporti milanese: ildel vagone che avrebbe investito la ragazza è riuscito a frenare, mentre la donna che dai monitor controllava la stazione ha tolto subito la corrente dai. Laè stata poi soccorsa dal 118 sulla banchina: secondo le prime ricostruzioni non ha riportato alcuna ferita. La giovane è comunque stata traportata in codice verde in ospedale a ...

