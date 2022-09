Milano: bimba morta di stenti, difesa 'madre chiede sempre di Diana' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Parla sempre di sua figlia, chiede sempre della bambina, si rende conto che non l'abbraccerà mai più. Passa da fasi di sconforto e di pianto ad altri in cui non ha nessuna cognizione di quanto accaduto". A più di due mesi dalla morte della piccola Diana, la madre Alessia Pifferi - accusata di omicidio pluriaggravato - partecipa all'incidente probatorio che mira a ottenere risposte sul contenuto del biberon e su altri oggetti del piccola di 18 mesi trovata senza vita lo scorso 20 luglio. Sono i suoi legali, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, a spiegare il suo stato d'animo davanti a una folla di giornalisti e telecamere, presenti al settimo piano del tribunale di Milano, che 'pietrifica' chi vive isolata in carcere. "E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022), 28 set. (Adnkronos) - "Parladi sua figlia,della bambina, si rende conto che non l'abbraccerà mai più. Passa da fasi di sconforto e di pianto ad altri in cui non ha nessuna cognizione di quanto accaduto". A più di due mesi dalla morte della piccola, laAlessia Pifferi - accusata di omicidio pluriaggravato - partecipa all'incidente probatorio che mira a ottenere risposte sul contenuto del biberon e su altri oggetti del piccola di 18 mesi trovata senza vita lo scorso 20 luglio. Sono i suoi legali, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria, a spiegare il suo stato d'animo davanti a una folla di giornalisti e telecamere, presenti al settimo piano del tribunale di, che 'pietrifica' chi vive isolata in carcere. "E' ...

