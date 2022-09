Milan, Vranckx reclama spazio. Pioli ha bisogno di lui (Di mercoledì 28 settembre 2022) Minuti importanti, per ritrovare la forma, per sentirsi protagonista. Dopo Malick Thiaw Aster Vranckx è stato il nazionale del Milan... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Minuti importanti, per ritrovare la forma, per sentirsi protagonista. Dopo Malick Thiaw Asterè stato il nazionale del...

Asse con il Real sempre più bollente: il Milan sfrutta l'occasione ...dei giovani nuovi arrivati (da Adli a Vranckx) ma anche studiare quale ruolo rendere più funzionale. Da questo punto di vista c'è un'area del campo che è spesso indicata come quella dove il Milan può ... Vranckx convinto: "Il Milan mi ha davvero affascinato" È arrivato nell'ultima sessione di mercato al Milan ed è uno dei punti fermi del Belgio Under 21, ovvero Aster Vranckx . Il giovane centrocampista ha parlato al Niewsblad della sua nuova avventura nel club rossonero: "Dovevo cercare una soluzione ... Calciomercato.com Quanta abbondanza per Pioli a centrocampo Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono i protagonisti del centrocampo rossonero, ma Stefano Pioli dovrà mettere a frutto tutte le sue risorse con un programma fitto di partite in arrivo. Tuttosport ripo ... Milan, non solo Tonali e Bennacer: ecco tutte le alternative a centrocampo Il Milan ha molte alternative a centrocampo, in caso di forfait di Tonali o Bennacer. Tutti i giocatori su cui Pioli può puntare. ...dei giovani nuovi arrivati (da Adli a) ma anche studiare quale ruolo rendere più funzionale. Da questo punto di vista c'è un'area del campo che è spesso indicata come quella dove ilpuò ...È arrivato nell'ultima sessione di mercato aled è uno dei punti fermi del Belgio Under 21, ovvero Aster. Il giovane centrocampista ha parlato al Niewsblad della sua nuova avventura nel club rossonero: "Dovevo cercare una soluzione ... Milan, Vranckx reclama spazio. Pioli ha bisogno di lui Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono i protagonisti del centrocampo rossonero, ma Stefano Pioli dovrà mettere a frutto tutte le sue risorse con un programma fitto di partite in arrivo. Tuttosport ripo ...Il Milan ha molte alternative a centrocampo, in caso di forfait di Tonali o Bennacer. Tutti i giocatori su cui Pioli può puntare.