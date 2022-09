Milan, Tonali verso una maglia da titolare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sandro Tonali ha recuperato pienamente dal problema muscolare patito nei giorni scorsi e si è allenato in gruppo oggi a Milanello. Il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sandroha recuperato pienamente dal problema muscolare patito nei giorni scorsi e si è allenato in gruppo oggi aello. Il...

calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - AntoVitiello : #Italia, #Mancini sulle condizioni di Sandro #Tonali: 'Non ha mai fatto nulla da quando è arrivato. Noi non l'abbia… - MaStep92__ : RT @AntoVitiello: Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - paoloangeloRF : Come stanno Tonali, Theo, Rebic e Origi? - Milannews24_com : Il Milan elogia Tonali: «Ritmo, forza, grinta» – VIDEO -