Milan, Scaroni sul nuovo stadio: «Solo così si può competere» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset: le dichiarazioni sull'importanza del nuovo stadio IL PRESIDENTE –«Possiamo competere Solo con uno stadio moderno. Il progetto della Cattedrale resta in pole position, ma potrebbe esserci un'altra soluzione architettonica qualora ce ne fosse bisogno. Come il Comune si è preso il tempo di cui necessitava, anche noi valutiamo tutte le possibile soluzioni e ci prendiamo del tempo per eventuali altre scelte. San Siro abbattuto? La memoria dello stadio l'hanno fatta Inter e Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

