Milan | Scaroni | “Probabile la Cattedrale | ma possibile altra soluzione”

AntoVitiello : #Scaroni: 'Impossibile ristrutturare #SanSiro. Come facciamo a giocare 50 partite con un mega cantiere in cui ogni… - AntoVitiello : #Scaroni: 'La nuova proprietà del #Milan è ancora più convinta della proprietà precedente sullo #stadio. #RedBird s… - BARATTIGenfrys : RT @gbarbacetto: Scaroni ha confessato: dello #stadio nuovo non c’è neppure il progetto; c’è solo il cemento attorno. Grattacielo uffici ce… - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Scaroni a Mediaset: 'Il progetto della Cattedrale resta in pole, ma potrebbe esserci un’altra soluzione architettonica se ci… - PianetaMilan : .@acmilan, #Scaroni: 'Probabile la #Cattedrale, ma possibile altra soluzione' #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Commenta per primo Il presidente delPaoloha parlato ai microfoni di Sportmediaset di uno degli argomenti più di attualità in questo momento: il nuovo stadio da costruire con l'Inter . 'Possiamo competere solo con uno ..."Ogni volta che sento dire "ristrutturiamo San Siro" penso che chi lo dice o non ci ha riflettuto fino in fondo o non vuole fare niente - spiega il presidente delPaolo. Come potremmo ...Il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio per Milan e Inter e ha detto: Siamo impegnati su San Siro, pensate a quanti soldi abbiamo speso finora… Leggi ...Tre anni dopo aver presentato il progetto per il nuovo stadio, Milan e Inter sono ancora in piena bagarre per arrivare all’ok definitivo ...