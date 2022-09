Milan, Rafael Leao ha segnato il gol più bello di settembre / VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) È ovviamente il gol di Rafael Leao, portoghese classe 1999, nel Derby quello più bello dell'ultimo mese rossonero secondo i tifosi del Milan. L'annuncio su Twitter nel VIDEO: "La perla di Leao nel Derby è stata eletta il miglior gol di settembre". Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022) È ovviamente il gol di, portoghese classe 1999, nel Derby quello piùdell'ultimo mese rossonero secondo i tifosi del. L'annuncio su Twitter nel: "La perla dinel Derby è stata eletta il miglior gol di".

PianetaMilan : .@acmilan, @RafaeLeao7 ha segnato il gol più bello di #settembre / #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Leao in nazionale: fuoriclasse nel primo match, inspiegabilmente fuori nel secondo: Rafael Leao, dopo le grandi pre… - PianetaMilan : .@acmilan, @RafaeLeao7 è tra i migliori #Under 23 europei #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : ??RINNOVA GIROUD? VERSO EMPOLI-MILAN | Mattino Milan Olivier #Giroud si appresta a rinnovare il suo contratto con… - CalcioPillole : Cresce l'ottimismo in casa #Milan per il rinnovo di Rafael #Leao; i rossoneri preparano la maxi-offerta per il port… -