Milan, primo giorno di dibattito pubblico: ecco i presenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) È iniziato oggi il percorso che porterà alla decisione sul nuovo stadio del Milan e dei nerazzurri. ecco chi ha partecipato all'incontro. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022) È iniziato oggi il percorso che porterà alla decisione sul nuovo stadio dele dei nerazzurri.chi ha partecipato all'incontro.

acmilan : #OnThisDay @10Ronaldinho broke his Milan duck in the derby ???? Dinho si presenta così al suo primo appuntamento co… - acmilan : ?? 79' Poker delle rossonere con Kamila Dubcová!! ???? Calcio d'angolo di Tucceri Cimini, colpo di testa della numer… - LuckiBoi_23 : RT @acmilan: #OnThisDay @10Ronaldinho broke his Milan duck in the derby ???? Dinho si presenta così al suo primo appuntamento con il Derby… - FcJersey2 : RT @acmilan: #OnThisDay @10Ronaldinho broke his Milan duck in the derby ???? Dinho si presenta così al suo primo appuntamento con il Derby… - FelixIsanya : RT @acmilan: #OnThisDay @10Ronaldinho broke his Milan duck in the derby ???? Dinho si presenta così al suo primo appuntamento con il Derby… -