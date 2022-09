Milan, la situazione in porta: si guarda in Serie A per il nuovo vice-Maignan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il recente infortunio di Mike Maignan, rimediato con la maglia della nazionale francese durante un impegno in Nations League, ha creato sicuramente grande apprensione in casa Milan. La lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro terrà l’ex-Lille lontano dal campo per circa 4 settimane, costringendo chiaramente i rossoneri ad affidarsi ad Antonio Mirante e soprattutto Ciprian Tatarusanu per i prossimi impegni, tra cui spiccano la doppia sfida con il Chelsea in Champions League e il big-match in campionato contro la Juventus. Due portieri di indubbia esperienza e massima professionalità dentro e fuori dal campo, che però sarebbero al momento in dubbio per la prossima stagione; il club rossonero infatti sembrerebbe non intenzionato a prolungare il rapporto con i due estremi difensori e starebbe iniziando a guardarsi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il recente infortunio di Mike, rimediato con la maglia della nazionale francese durante un impegno in Nations League, ha creato sicuramente grande apprensione in casa. La lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro terrà l’ex-Lille lontano dal campo per circa 4 settimane, costringendo chiaramente i rossoneri ad affidarsi ad Antonio Mirante e soprattutto Ciprian Tatarusanu per i prossimi impegni, tra cui spiccano la doppia sfida con il Chelsea in Champions League e il big-match in campionato contro la Juventus. Due portieri di indubbia esperienza e massima professionalità dentro e fuori dal campo, che però sarebbero al momento in dubbio per la prossima stagione; il club rossonero infatti sembrerebbe non intenzionato a prolungare il rapporto con i due estremi difensori e starebbe iniziando arsi ...

lucabianchin7 : Novità sulla situazione #Leao. Rafa ha fretta di firmare un nuovo contratto e la sua priorità è farlo col #Milan.… - sportmediaset : MILAN, CARDINALE HA LE IDEE CHIARE: 'PIOLI RINNOVERÀ, PER LEAO BRUTTA SITUAZIONE' #MILAN #CARDINALE #LEAO #PIOLI - official_aladin : RT @GianmarcoDaria: ????Situazione #Skriniar in salita, lo slovacco chiede cifre alte per il rinnovo secondo la @Gazzetta_it [@spondainter]????… - CalcioPillole : Continua la ricerca del #Milan per il vice #Maignan: sono due i nomi sulla lista di #Maldini. Tutti i dettagli. - Cucciolina96251 : RT @FraNasato: Secondo Milannews oggi per Origi e Rebic lavoro personalizzato misto tra palestra e campo; Calabria ha lavorato in gruppo, p… -