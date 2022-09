Milan | Kalulu tra i più costosi mai convocati nelle nazionali maggiori

AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - sportli26181512 : Kalulu in nazionale: la Francia U21 gli sta ormai stretta, gioca da veterano: Nonostante sia titolare fisso nel Mil… - _thegod_father : RT @traversanews: ??MILAN, CHE PASTICCIO!?? Intervento SHOCK di Vranckx su Kalulu nella partita tra Francia e Belgio u21, fuori il francese p… - sportli26181512 : I giocatori più preziosi mai convocati in nazionale: c'è anche Kalulu: Vanta più di trenta presenze nelle selezioni… -

Dopo Malick Thiaw Aster Vranckx è stato il nazionale delpiù impegnato in questa pausa. 160' ... insieme a Matisse Samoise nel 4 - 2 - 3 - 1 della sfida controe compagni. L'ex Wolfsburg ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria,, Tomori, Ballo - Toure; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Dove vedere la partita in tv e streaming L'...Nonostante sia titolare fisso nel Milan, Pierre Kalulu fa ancora parte - assieme a mister 80 milioni Fofana del Chelsea - della Francia u21. In questa sosta, il numero 20 rossonero ha disputato ...La sosta per le nazionali ha portato in dote a Pioli forze fresche a centrocampo, a partire da un Aster Vranckx in ottime condizioni, alla luce dell'ottima prestazione sfoderata nel Belgio Under 21 co ...