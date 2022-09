Milan e Inter, il masterplan del progetto del nuovo stadio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milan e Inter si stanno muovendo attivamente per il nuovo stadio. In attesa di nuovi sviluppi, i due club hanno presentano il masterplan del... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022)si stanno muovendo attivamente per il. In attesa di nuovi sviluppi, i due club hanno presentano ildel...

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - IFTVofficial : ?? A number of Italy based players in this: ???? Valentin Carboni (Inter) ???? Wisdom Amey (Bologna) ???? Aaron Ciammagli… - Corriere : Il nuovo stadio di San Siro, via oggi al dibattito pubblico sul progetto. Inter: «Cattedrale può cambiare» - Aronnnnn97 : RT @cmdottcom: Clamoroso #ValentinoRossi: 'Sarei disposto a cedere i miei 9 titoli mondiali vinti pur non vedere il Milan vincere la Second… - traz513 : RT @SeydinaOfficial: Solo goal contre l'Inter de Milan ???? -