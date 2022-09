Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Possibilità di rimettersi insieme” | L’amico dell’imprenditore esce allo scoperto (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha sconvolto tutti i fan della coppia. Sembra però esserci una speranza, seppur minima, che i due possano tornare sui loro passi. E questo ciò che rivela un amico della coppia. È stato questo un anno particolarmente interessante per Michelle Hunziker la quale è stata molto spesso al centro di moltissimi gossip. Pagine di cronaca rosa hanno dedicato spazio alla sua vita sentimentale. Ma le novità sembrano non essere finite qui. Una notizia abbastanza fresca è quella che riaccende la speranza in tutti i fan della coppia. Sembra infatti che possa esserci una Possibilità che possa di tornare insieme a Tomaso Trussardi. Ma cos’è che ci ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022) La notizia della separazione traha sconvolto tutti i fan della coppia. Sembra però esserci una speranza, seppur minima, che i due possano tornare sui loro passi. E questo ciò che rivela un amico della coppia. È stato questo un anno particolarmente interessante perla quale è stata molto spesso al centro di moltissimi gossip. Pagine di cronaca rosa hanno dedicato spazio alla sua vita sentimentale. Ma le novità sembrano non essere finite qui. Una notizia abbastanza fresca è quella che riaccende la speranza in tutti i fan della coppia. Sembra infatti che possa esserci unache possa di tornare. Ma cos’è che ci ...

