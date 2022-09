Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, la foto con i consuoceri: chi sono i genitori di Goffredo Cerza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con la nascita del figlio (o della figlia!) di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza la famiglia è destinata ad allargarsi. Ma già da ora i rapporti tra consuoceri sembrano essere più che buoni. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, sono stati avvistati insieme ai genitori del compagno della figlia durante il concerto del cantautore romano all’Arena di Verona. Chi sono i genitori di Goffredo Cerza Francesca Romana Malato e il professore Fabio Cerza sono i genitori di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti che presto la renderà mamma. È ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 28 settembre 2022) Con la nascita del figlio (o della figlia!) di Aurorala famiglia è destinata ad allargarsi. Ma già da ora i rapporti trasembrano essere più che buoni., infatti,stati avvistati insieme aidel compagno della figlia durante il concerto del cantautore romano all’Arena di Verona. ChidiFrancesca Romana Malato e il professore Fabiodi, compagno di Aurorache presto la renderà mamma. È ...

VinCantiello : RT @tinstoessel_ITA: Anche Vincenzo Cantiello,protagonista del programma televisivo di Michelle Hunziker, “All Together Now “ è presente al… - 1994BizzleJ : Michelle Hunziker , Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi che divorziano dai loro mariti, ma cosa sta succedendo? ?? Can B… - FonteUfficiale : Dopo Michelle Hunziker e Ilary Blasi, un'altra showgirl torna single: Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi… - VanityFairIt : Rigoroso, classico, elegante: un giro di vite nel guardaroba della conduttrice svizzera, ora grandma to be? - infoitcultura : Eros Ramazzotti, la toccante dedica a Michelle Hunziker all’Arena di Verona: “ Tu lo sai quello che spero io” -