Michelin CrossClimate 2SUV | la gomma all season dedicata agli sport utility

Si avvicina la stagione invernale e in molti si preparano al cambio gomme, che però non sempre è necessario. Per orientare la scelta dell'automobilista nell'acquisto del pneumatico più adatto alle proprie esigenze nel periodo invernale, in Michelin consigliano di porsi una semplice domanda: con che frequenza si incontrano condizioni di guida invernali severe? Se accade solo occasionalmente, la Casa del Bibendum propone la gamma CrossClimate: con un solo treno di gomme si è a posto tutto l'anno, anche da un punto di vista normativo. Se, viceversa, è regolare trovarsi in mezzo a frequenti nevicate e con temperature basse l'azienda francesa propone la gamma Alpin. Entrambe hanno la certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), rilasciata dopo il superamento di specifici test su neve, che si aggiunge alla marcatura M + S e ne attesta l'idoneità a ...

