"Mi ha portato fin qui". Meloni rompe il silenzio, la frase dopo l'incontro con Salvini (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Sono sempre ottimista io, mi ha portato fin qui". Poche parole a rompere il muro di silenzio alzato dopo lo storico successo alle elezioni. dopo un'intera giornata trascorsa con i suoi collaboratori ad approfondire i dossier su caro energia e approvvigionamento energetico, anche alla luce dei recenti sviluppi in ambito internazionale, Giorgia Meloni si lascia scappare appena una battuta mentre lascia la Camera. Chi ha avuto modo di vederla nelle ultime ore la descrive come stanca ma molto contenta per l'obiettivo raggiunto, e soprattutto consapevole della responsabilità che ha sulle spalle. Responsabilità che la portano a non voler sbagliare niente. E così la leader di Fratelli d'Italia prosegue nel solco del basso profilo, senza sbottonarsi sull'incontro di un'ora ...

