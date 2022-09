Metro C, a Torre Maura un mosaico per ricordare il Festival della Salute Mentale RO.Mens (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tasselli di ceramica per rappresentare un uccello libero di volare. È il mosaico alla Metro C di Torre Maura, fatto dai pazienti de La Fabbrica dei sogni (Asl Roma 2) per il Festival della Salute ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tasselli di ceramica per rappresentare un uccello libero di volare. È ilallaC di, fatto dai pazienti de La Fabbrica dei sogni (Asl Roma 2) per il...

Picci_666666 : @mparocazzfra io devo prendere il pullman, poi la metro scendo a torre annunziata e devo arrivare fuori la tua scuo… - laviadelfare : RT @ASLRM2: Inizia oggi #RoMens il Festival della #SaluteMentale Alle ore 11 (Metro C - Torre Maura) inaugurazione del mosaico di 8 metri… - ASLRM2 : Inizia oggi #RoMens il Festival della #SaluteMentale Alle ore 11 (Metro C - Torre Maura) inaugurazione del mosaico… - Anibiagio : @InfoAtac Quale è il problema della metro c che alla stazione torre gaia dice 22 minuti oer San Giovanni.... ma è normale - LafaReao17 : @karavsho Stavo scrivendo cose poi mi sono ricordato della situazione precaria che circonda il mio account, dico so… -