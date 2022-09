Meteo mercoledì: vasto ciclone europeo sull’Italia, in arrivo altre piogge e temporali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un vasto vortice situato sull’Europa centro-settentrionale e alimentato da aria fredda in discesa dalle latitudini artiche condizionerà il tempo anche sull’Italia nei prossimi giorni, pilotando una serie di fronti diretti verso il Mediterraneo centrale. Trasportati da un teso flusso di correnti da ovest-sudovest coinvolgeranno soprattutto le nostre regioni del versante tirrenico, dove il tempo sarà più instabile, ma non mancheranno piogge e qualche rovescio o temporale fin sulle regioni settentrionali. L’aria più fredda presente oltralpe permetterà inoltre alla neve di cadere sulle Alpi confinali, seppur debole, a quote superiori a 2000m. Meteo MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE. Peggiora sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci soprattutto sui settori di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Unvortice situato sull’Europa centro-settentrionale e alimentato da aria fredda in discesa dalle latitudini artiche condizionerà il tempo anchenei prossimi giorni, pilotando una serie di fronti diretti verso il Mediterraneo centrale. Trasportati da un teso flusso di correnti da ovest-sudovest coinvolgeranno soprattutto le nostre regioni del versante tirrenico, dove il tempo sarà più instabile, ma non mancherannoe qualche rovescio o temporale fin sulle regioni settentrionali. L’aria più fredda presente oltralpe permetterà inoltre alla neve di cadere sulle Alpi confinali, seppur debole, a quote superiori a 2000m.MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE. Peggiora sulle Alpi occidentali cone rovesci soprattutto sui settori di ...

METEO - FLUSSO PERTURBATO all'ATTACCO dell'ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI: scatta l'ALLERTA della Protezione Civile ... mentre un miglioramento delle condizioni meteo sta riguardando i settori centrali. Sebbene il ...flusso di correnti umide insisterà dunque sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani mercoledì ... Toscana, codice giallo mercoledi' 28 per forti temporali Un sostenuto flusso di correnti umide occidentali e' in arrivo sulla Toscana. Un nuovo allerta meteo di 'codice giallo' per forti temporali e rischio idraulico ed idrogeologico - valido sulla costa e sulle zone centro settentrionali a partire dalle ore 15 di domani, mercoledi' 28 settembre, per ...