Meteo, le previsioni: nuova ondata di maltempo tra giovedì e venerdì (Di mercoledì 28 settembre 2022) E' in arrivo la terza perturbazione degli ultimi 10 giorni e potrebbe essere la peggiore per intensità e durata. Sono previsti venti tesi con raffiche di burrasca e mareggiate tra Sardegna, Sicilia e il versante tirrenico. Sul Mar Ligure sono previste onde fino a 6 metri, mentre il Tirreno Centrale il moto ondoso raggiungerà i 4 metri. Le temperature non subiranno particolari variazioni e si manterranno sopra la norma, sopra i 25 gradi, sul medio Adriatico e le regioni meridionali mentre dei cali sono attesi nelle zone piovose. Nel fine settimana la perturbazione tenderà ad allontanarsi con gli ultimi strascichi al Sud.

