Metal | Hellsinger – musica metal e proiettili nel nuovo innovativo FPS di The Outsiders

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel panorama videoludico attuale trovare un modo per distinguersi dalla massa è diventato uno dei principi più importanti per gli studi indipendenti. Theci propone, un FPS unito a un rythm game dove lacitata nel titolo diventa uno dei punti cardine del gameplay. Investiremo i panni della Cantrice Infernale, una demone in cerca di vendetta e della propria voce, una trama estremamente semplice per un gioco che indubbiamente punta tutto su un gameplay diverso dal solito, finibile in poche ore ma rigiocabile con difficoltà più elevate e nella modalità sfida. Come detto in precedenza, il titolo è un fps ritmico, e sotto questo aspetto ci riesce bene; ogni colpo ...