Meta ha eliminato account cinesi e russi che facevano disinformazione su Facebook e Instagram (Di mercoledì 28 settembre 2022) Martedì Meta, la società che possiede tra gli altri Facebook e Instagram, ha detto di aver scoperto ed eliminato un gruppo di account cinesi che tentavano di influenzare con notizie false e altri contenuti postati sui due social network i Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Martedì, la società che possiede tra gli altri, ha detto di aver scoperto edun gruppo diche tentavano di influenzare con notizie false e altri contenuti postati sui due social network i

ilpost : Meta ha eliminato account cinesi e russi che facevano disinformazione su Facebook e Instagram - sergioalesi : RT @T100_Bonnie: @gbarbacetto @CarloCalenda Il tuo invece è sopravvissuto, ma con la metà dei voti e non c'è da vantarsi. Vedremo se riusci… - T100_Bonnie : @gbarbacetto @CarloCalenda Il tuo invece è sopravvissuto, ma con la metà dei voti e non c'è da vantarsi. Vedremo se… - mamu82 : Ho aggiunto un bono della Madonna per scoprire subito dopo che nella metà dei suoi post c'è il gommone giallo. Elim… - sonosperduta : Metà cast del gf verrà eliminato per le bestemmie me lo sento -