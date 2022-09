Messico, manifestanti irrompono nel Palazzo di Giustizia nello stato di Guerrero (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gruppo di manifestanti a volto coperto hanno preso d'assalto il Palazzo di Giustizia di Iguala de la Independencia nello stato messicano di Guerrero. Per sfondare il cancello dell'edificio hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gruppo dia volto coperto hanno preso d'assalto ildidi Iguala de la Independenciamessicano di. Per sfondare il cancello dell'edificio hanno ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Studenti scomparsi in Messico, scontri e incidenti tra manifestanti e polizia #ayotzinapa #messicani #messico https:/… - OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Studenti scomparsi in Messico, scontri e incidenti tra manifestanti e polizia #ayotzinapa #messicani #messico https:/… - MediasetTgcom24 : Studenti scomparsi in Messico, scontri e incidenti tra manifestanti e polizia #ayotzinapa #messicani #messico - DanielaColi2 : Dopo il Cile, il Messico. Messico: manifestanti: spray contro l'ambasciata israeliana, inclusa la 'morte a Israele'… - MariaDellaMoni6 : Tanto a rischio che il Messico ha dovuto bandire il mais OGM di Gates ?? SEGUICI S… -