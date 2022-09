Messi show | Lautaro assist | Di Maria c' è | lezione Argentina alla Giamaica

(Di mercoledì 28 settembre 2022)col vento in poppa e unin modalità "on fire". Dopo la passeggiata con l'Honduras di giovedì scorso, la corazzata di Lionel Scaloni ha concesso il bis nella notte contro la, ...

ArgentinaLa truppa allenata da Hallgrimsson fa inevitabilmente da sparring partner contro ... un differente modulo provato in corsa (il 5 - 3 - 2 come variante al 4 - 3 - 3) e untenuto a ... Prosegue al meglio la preparazione al Mondiale dell' Argentina che, ad Harrison, nel New Jersey, si sbarazza della Giamaica con un secco 3-0 (17 conclusioni a 2 a favore degli argentini). Dopo il vant ...