Messi, dal Barça aprono a un ritorno: “Questa sarà sempre casa sua” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eduard Romeu, vicepresidente area economica dei blaugrana, ai microfoni di Catalunya Radio, appare possibilista, almeno per quanto di sua competenza: “Messi? Se tornasse sarebbe a parametro zero, quindi sarebbe fattibile per quanto mi riguarda, anche se non è previsto nel nostro budget. Lui è un’icona del club, Questa sarà sempre casa sua, ma sarà una decisione tecnica”, ha aggiunto, rimettendo tutto nelle mani di Xavi. In riferimento alla situazione economica che sta attraversando il club, Romeu ha sottolineato che “abbiamo salvato il Barça, ma non l’abbiamo ancora sanato del tutto, servono ancora molta austerità e molto rigore, c’è ancora molto lavoro da fare. Ma credo che nella stagione 2024/25 saremo al livello che ci corrisponde”. Il club intanto sta ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Eduard Romeu, vicepresidente area economica dei blaugrana, ai microfoni di Catalunya Radio, appare possibilista, almeno per quanto di sua competenza: “? Se tornasse sarebbe a parametro zero, quindi sarebbe fattibile per quanto mi riguarda, anche se non è previsto nel nostro budget. Lui è un’icona del club,sua, mauna decisione tecnica”, ha aggiunto, rimettendo tutto nelle mani di Xavi. In riferimento alla situazione economica che sta attraversando il club, Romeu ha sottolineato che “abbiamo salvato il, ma non l’abbiamo ancora sanato del tutto, servono ancora molta austerità e molto rigore, c’è ancora molto lavoro da fare. Ma credo che nella stagione 2024/25 saremo al livello che ci corrisponde”. Il club intanto sta ancora ...

