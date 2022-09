Merkel: prendere sul serio Putin è segno di intelligenza politica (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel è tornata a parlare a Berlino all'inaugurazione della Helmut Kohl Foundation, che porta il nome del suo mentore e predecessore cristianodemocratico. Nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'ex cancelliera tedesca Angelaè tornata a parlare a Berlino all'inaugurazione della Helmut Kohl Foundation, che porta il nome del suo mentore e predecessore cristianodemocratico. Nel corso ...

Doct_Manhattan : RT @jimmomo: Le parole che Merkel doveva prendere sul serio erano quelle di Donald Trump. Lui aveva ragione, lei torto. E questo fatto non… - busettodavide : Merkel (#Germania): prendere sul serio Putin (#Russia) è segno di intelligenza politica - LdalessioLuigi : RT @MarceVann: #Merkel: 'Dobbiamo prendere sul serio le parole di #Putin e non liquidarle come bluff. Non è un segno di debolezza, ma un se… - gide6968 : RT @ImolaOggi: Merkel: 'Prendere sul serio le parole di Putin, non liquidarle come un semplice bluff, ma affrontarle seriamente, questo non… - Bolpet : RT @lettera_mosca: Angela Merkel sull'ultimo discorso di Putin: 'Dobbiamo prendere sul serio le sue parole. Non liquidarle come un bluff, n… -