Meloni tra color che son sospesi Gli alleati valuteranno sui fatti | non sull’intensità dei pugni sul tavolo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sulla collocazione d'Italia non sarà facile la sintesi tra solidarietà con le democrazie illiberali e sinergia con gli altri Paesi europei. Poi, in Europa si aspettano disciplina fiscale, vorranno sapere come gestiremo il mix esplosivo di debito, inflazione, tassi, bollette, calo demografico e altre storiche croci