Meloni sia prudente sui conti e i mercati le crederanno. Parla Angeloni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Palla a Giorgia. L’eredità di Mario Draghi non è di quelle tascabili, magari da riporre in un cassetto. C’è un percorso per la riduzione del debito avviato, una credibilità suiriconquistata e un’inflazione, almeno in parte, governata. Non è poco e nei giorni in cui lo spread Btp è tornato a correre, con i rendimenti sul titolo decennale al 4,8%, è lecito domandarsi come non buttare a mare quasi due anni di governo Draghi. Per Ignazio, economista presso la Robert Schuman Center of the European University Institute ed ex membro del Consiglio di Sorveglianza della Bce, i tempi avvenire non saranno facili. Occorre essere lucidi e, soprattutto, non scambiare fischi per fiaschi quando sidi tassi. C’è una congiuntura finanziaria che potrebbe rivelarsi poco favorevole per l’Italia. Da una parte ...