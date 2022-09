Meloni premier, Ronzulli di Forza Italia: Faremo il suo nome a Mattarella (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Forza Italia terrà fede all’accordo preso tra i leader del centrodestra per quanto riguarda il nome del premier da proporre al Presidente della Repubblica. Sosterremo convintamente quello di Giorgia Meloni“. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista a La Stampa. “Eravamo certi – ha aggiunto – di un risultato positivo per Forza Italia e determinante per la coalizione di centrodestra. Gli Italiani con il loro voto hanno confermato il valore e la credibilità della nostra proposta politica: chi ha provato a rubare qualche voto a Forza Italia non ci è riuscito”. E rispetto al leader di Forza ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) “terrà fede all’accordo preso tra i leader del centrodestra per quanto riguarda ildelda proporre al Presidente della Repubblica. Sosterremo convintamente quello di Giorgia“. Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppoal Senato, in un’intervista a La Stampa. “Eravamo certi – ha aggiunto – di un risultato positivo pere determinante per la coalizione di centrodestra. Glini con il loro voto hanno confermato il valore e la credibilità della nostra proposta politica: chi ha provato a rubare qualche voto anon ci è riuscito”. E rispetto al leader di...

