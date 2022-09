Meloni al lavoro sul caro energia. E ai cronisti dice: sono ottimista. FdI: “Non parliamo di nomi e ministeri” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata di lavoro e di incontri per Giorgia Meloni, che si sta occupando di vari dossier a cominciare dal caro energia. Ne danno notizia fonti di Fratelli d’Italia riassumendo gli impegni della giornata della leader. “Quest’oggi il presidente di Fratelli d’Italia ha incontrato presso il suo ufficio di Montecitorio il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il colloquio, durato circa un’ora, è stato il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche e si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata die di incontri per Giorgia, che si sta occupando di vari dossier a cominciare dal. Ne danno notizia fonti di Fratelli d’Italia riassumendo gli impegni della giornata della leader. “Quest’oggi il presidente di Fratelli d’Italia ha incontrato presso il suo ufficio di Montecitorio il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il colloquio, durato circa un’ora, è stato il primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche e si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti. Entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta.e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine ...

