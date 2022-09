Melito di Napoli, insegnante trovato senza vita a scuola: ipotesi omicidio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un episodio di cronaca ha sconvolto la comunità di Melito di Napoli. Un insegnante è stato trovato morto a scuola: si segue la strada dell’omicidio. Sconvolgente fatto di cronaca a Melito di Napoli. Infatti un insegnante è stato trovato senza vita in una delle scuole dell’hinterland napoletano. Sul fatto indagano le forze dell’ordine per fare chiarezza su cos’è successo. I carabinieri indagano sulla morte dell’uomo (via Screenshot)Nella giornata di ieri, intorno alle ore 22:30, uno scabroso ritrovamento ha sconvolto gli abitanti di Melito di Napoli. Infatti all’interno del perimetro della scuola media Marino Guarano, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un episodio di cronaca ha sconvolto la comunità didi. Unè statomorto a: si segue la strada dell’. Sconvolgente fatto di cronaca adi. Infatti unè statoin una delle scuole dell’hinterland napoletano. Sul fatto indagano le forze dell’ordine per fare chiarezza su cos’è successo. I carabinieri indagano sulla morte dell’uomo (via Screenshot)Nella giornata di ieri, intorno alle ore 22:30, uno scabroso ritrovamento ha sconvolto gli abitanti didi. Infatti all’interno del perimetro dellamedia Marino Guarano, ...

