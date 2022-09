Melito di Napoli, insegnante di sostegno trovato morto a scuola. Segni di coltellate (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'uomo morto è Marcello Toscano, ex consigliere comunale a Mugnano. È stato rinvenuto dal figlio nel perimetro esterno dell'istituto Marino Guaragno. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'uomoè Marcello Toscano, ex consigliere comunale a Mugnano. È stato rinvenuto dal figlio nel perimetro esterno dell'istituto Marino Guaragno. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle ...

