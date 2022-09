Melito | corpo del prof dietro un cespuglio della scuola | la verità del delitto nelle telecamere

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lasulla morte di Marcello Toscano potrebbe arrivare dalledi videosorveglianza dell’istituto Marino Guarano di. L’ex consigliere comunale sarebbe stato ucciso con un’arma bianca, forse al culmine di una lite, forse per ragioni che ancora non sono note agli investigatori. L’allarme era già scattato ore prima del macabro ritrovamento del cadavere., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Orrore in una scuola della provincia di Napoli, a Melito, dove ieri sera verso le 22:30 è stato ritrovato il corpo senza vita di Marcello Toscano, professore di sostegno 64enne che insegnava alla scuola media Marino Guarano. Martedì, verso le 22.30, i carabinieri hanno trovato senza vita Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno. Il corpo di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno, è stato rinvenuto dal figlio nei pressi di un cespuglio nel giardino dell'istituto scolastico. Sul cadavere sono state trovate ferite da arma bianca. Nel cortile della scuola media di Marino Guarano a Melito di Napoli è stato ritrovato il corpo senza vita di Marcello Toscano, un insegnante di sostegno, ex consigliere comunale di Mugnano.