Maxi offerta in arrivo: decisione del Milan sul futuro di Leao! I dettagli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prosegue la telenovela riguardante il rinnovo contrattuale di Rafael Leao con il Milan. Nel corso della giornata odierna, però, l'ottimismo tra le parti è cresciuto rispetto ai rumor degli ultimi giorni. In casa Milan, infatti, sta cominciando a filtrare un cauto ottimismo purché Leao rinnovi il contratto. Stando alle ultime notizie di TuttoSport, inoltre, i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto una Maxi offerta. Leao Milan Calciomercato A quanto pare, Maldini e Massara sono pronti a mettere sul piatto 6 milioni di euro più bonus. L'agente di Leao ne chiede 7, ma arrivati a questo punto le parti potrebbero anche venirsi incontro e chiudere la trattativa. Il Milan e Leao, dunque, si stanno avvicinando al tanto atteso rinnovo del contrattuale. La fumata bianca, ...

