Max Cavallari, l'altra metà dei Fichi d'India: «Bruno, ti amerò per sempre»

«Hai preso la valigia e le parrucche?… Adesso farai ridere i grandi lassù….È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre», così Max Cavallari ha salutato Bruno Arena, mancato all'età di 65 anni

