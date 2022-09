Marotta anticipa tutti | colpo in difesa dalla Premier

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Inter di Beppeavrebbe messo gli occhi sul profilo di Caglar Soyuncu per la finestra di calciomercato invernale: le ultimissime notizie sui nerazzurri in Serie A L’Inter di Simone… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calcio mercato web

Secondo il Giudice per le indagini preliminari Sergio, che ha firmato un decreto preventivo,... Solitamente, i cambi di casacca avvengono durante la legislatura, ma Pepei tempi e lo fa ...Il datore di lavoroun'indennità economica per conto dell'Inps: significa che è l'azienda ... 27129 Presidente Manna " RelatoreFatti di causa 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in ... Marotta anticipa la Juve: colpo a zero dalla Premier Il centravanti brasiliano è in scadenza di contratto e la Juve lo segue da tempo, ma l'Inter potrebbe insidiarsi nella trattativa ...L'Inter potrebbe perdere sia Dumfries che Darmian nella prossima sessione estiva: Marotta ha puntato Cuadrado come sostituto ...