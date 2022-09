Maria Teresa Ruta, esplosione di rabbia | “Non glielo permetto!”: lo sfogo dopo insinuazioni devastanti (Di mercoledì 28 settembre 2022) La conduttrice Maria Teresa Ruta ha affilato le unghie per difendere l’onore della figlia: lo sfogo durante il reality ha lasciato il segno. Maria Teresa Ruta (fonte youtube)Correva l’anno 2020 e le fanciulle di casa Ruta-Goria avevano deciso di cimentarsi come concorrenti nel format “GF Vip”. Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, infatti, hanno partecipato al reality come concorrente unico, salvo poi esser separate in corsa. Il programma ha rappresentato per loro un banco di prova nel loro rapporto: la vicinanza coatta ha risollevato molti punti oscuri nel loro rapporto, favorendo anche l’intervento del giornalista Amedeo Goria. Rispettivamente ex marito di Maria ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 settembre 2022) La conduttriceha affilato le unghie per difendere l’onore della figlia: lodurante il reality ha lasciato il segno.(fonte youtube)Correva l’anno 2020 e le fanciulle di casa-Goria avevano deciso di cimentarsi come concorrenti nel format “GF Vip”.e la figlia Guenda, infatti, hanno partecipato al reality come concorrente unico, salvo poi esser separate in corsa. Il programma ha rappresentato per loro un banco di prova nel loro rapporto: la vicinanza coatta ha risollevato molti punti oscuri nel loro rapporto, favorendo anche l’intervento del giornalista Amedeo Goria. Rispettivamente ex marito di...

