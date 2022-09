Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in Serie A (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi ha fatto tantissima gavetta: il 2 ottobre entrerà nella storia del calcio italiano Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022)Caputi ha fatto tantissima gavetta: il 2 ottobre entrerà nella storia del calcio italiano

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una part… - sportface2016 : +++Storica designazione per Maria Sole #FerrieriCaputi: è la prima donna arbitro a esordire in #SerieA, dirigerà #SassuoloSalernitana+++ - capuanogio : Maria Sole Ferrieri #Caputi è stata designata per #SassuoloSalernitana, domenica 2 ottobre alle ore 15. E' la prim… -