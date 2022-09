Marcia su Roma di Mark Cousins selezionato agli EFA, gli Oscar europei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Marcia su Roma di Mark Cousins e concorrerà al Premio per il Miglior Documentario agli European Film Awards 2022. Marcia su Roma di Mark Cousins è stato selezionato ai prestigiosi EFA (European Film Award) e concorrerà al Premio per il Miglior Documentario. Il film uscirà nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures dal 20 ottobre, la settimana precedente al centenario della Marcia su Roma. Marcia su Roma è stato presentato con successo al Festival di Venezia, in apertura alle Giornate degli Autori, dove ha riscosso un grande interesse internazionale con lusinghiere recensioni da parte di testate d'eccellenza come Deadline e Film Verdict, e con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022)sudie concorrerà al Premio per il Miglior DocumentarioEuropean Film Awards 2022.sudiè statoai prestigiosi EFA (European Film Award) e concorrerà al Premio per il Miglior Documentario. Il film uscirà nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures dal 20 ottobre, la settimana precedente al centenario dellasusuè stato presentato con successo al Festival di Venezia, in apertura alle Giornate degli Autori, dove ha riscosso un grande interesse internazionale con lusinghiere recensioni da parte di testate d'eccellenza come Deadline e Film Verdict, e con ...

