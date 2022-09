Marcello Toscano, il giallo dell’insegnante morto accoltellato in una scuola a Melito di Napoli. Il sindaco: «Non lasciateci soli» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il corpo di Marcello Toscano è stato trovato ieri sera, martedì 27 settembre, verso le 22:30 nel cortile della scuola media Marino Guarano a Melito di Napoli. Le ricerche erano iniziate poco dopo le 19:25, quando il figlio del 64enne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Toscano era uscito di casa per andare a scuola, come ogni giorno, ma non era più tornato. Il primo posto in cui sono iniziate le indagini era proprio quella scuola di Melito, dove la figlia dell’insegnante scomparso ha trovato la macchina del padre parcheggiata. I carabinieri hanno, quindi, fatto aprire i cancelli dell’istituto dai custodi e hanno trovato il corpo senza vita di Toscano dietro un’aiuola. Le immagini dei sistemi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il corpo diè stato trovato ieri sera, martedì 27 settembre, verso le 22:30 nel cortile dellamedia Marino Guarano adi. Le ricerche erano iniziate poco dopo le 19:25, quando il figlio del 64enne si è presentato alla caserma dei carabinieri.era uscito di casa per andare a, come ogni giorno, ma non era più tornato. Il primo posto in cui sono iniziate le indagini era proprio quelladi, dove la figliascomparso ha trovato la macchina del padre parcheggiata. I carabinieri hanno, quindi, fatto aprire i cancelli dell’istituto dai custodi e hanno trovato il corpo senza vita didietro un’aiuola. Le immagini dei sistemi ...

